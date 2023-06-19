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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 14:42

Семь человек пострадали при обстреле Валуйского округа Белгородской области

Москва. 19 июня. INTERFAX.RU - Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков сообщил о семи пострадавших при обстреле с украинской стороны территории Валуйского городского круга.

"По предварительным данным, пострадали семь человек, среди них один ребенок, у него перелом ключицы. Также пострадали мужчина - у него закрытая черепно-мозговая травма - и три женщины, две из которых с осколочными ранениями, и еще одна девушка с контузией. У всех пострадавших состояние средней степени тяжести. Бригады скорой помощи доставили их в Центральную районную больницу. Еще два человека обратились за медицинской помощью самостоятельно - у них легкие осколочные ранения", - написал глава региона в своем телеграм-канале в понедельник.

Также Гладков сообщил, что есть повреждения в пяти многоквартирных домах и четырех частных домовладениях: выбиты окна, посечены фасады. В одном из домовладений горит хозпостройка. Оперативные службы на месте, данные по повреждениям уточняются.

Белгородская область Вячеслав Гладков
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