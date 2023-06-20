Форум "Армия-2023" планируют посетить делегации из 41 страны

Москва. 20 июня. INTERFAX.RU - Участие в Международном военно-техническом форуме "Армия-2023", который пройдет с 14 по 20 августа, на сегодня подтвердили представители 41 страны, сообщил министр обороны РФ Сергей Шойгу во вторник на заседании коллегии российского военного ведомства.

По его словам, "для зарубежных гостей планируется динамический показ возможностей экспортных образцов продукции военного и двойного назначения, пройдёт день военно-технического сотрудничества".

"На выставочных площадках будут продемонстрированы основные элементы перспективных разведывательно-огневых комплексов артиллерии. Предприятия оборонно-промышленного комплекса и научные организации поделятся своим опытом, своими наработками по совершенствованию средств вооруженной борьбы с учетом опыта их применения в специальной военной операции", - сказал Шойгу.

Он сообщил, что правительство РФ и Минпромторг подготовят экспозицию "Диверсификация оборонно-промышленного комплекса России".

"Впервые министерство обороны совместно с Национальным центром по развитию искусственного интеллекта развернет специализированную выставку передовых достижений в области отечественных IT-технологий и технологий искусственного интеллекта", - отметил министр обороны РФ.

По его словам, "планируется провести свыше трёхсот научно-деловых мероприятий по актуальным аспектам развития Вооружённых сил, российского оборонно-промышленного комплекса и международного военно-технического сотрудничества".

Глава ведомства подчеркнул, что "для успешной работы форума потребуются скоординированные действия органов военного управления и всех заинтересованных структур".

"На особый контроль необходимо взять вопросы обеспечения безопасности при проведении данного мероприятия", - отметил он.

Шойгу напомнил, что в прошлом году на площадках форума полторы тысячи предприятий и организаций представили 28 тысяч образцов продукции военного и двойного назначения.

Были заключены государственные контракты на 525 млрд рублей. Проведено 340 научно-деловых мероприятий с участием двадцати одной тысячи специалистов. Общее количество посетителей составило почти два миллиона человек, сказал министр обороны России.