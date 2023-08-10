"Рособоронэкспорт" покажет проверенное в боях на Украине вооружение

Его продемонстрируют в рамках форума "Армия-2023", который пройдет в Подмосковье

Москва. 10 августа. INTERFAX.RU - "Рособоронэкспорт" (входит в "Ростех") на форуме "Армия-2023" устроит отдельную экспозицию для вооружения, апробированного в ходе военной операции на Украине, сообщили в пресс-службе компании

"Выставляемые на площадках форума "Армия" образцы российского вооружения имеют успешный опыт применения на поле боя. Они показали себя как простые в эксплуатации и в то же время очень эффективные в противодействии самой современной продукции наших западных конкурентов. "Рособоронэкспорт" в 2023 году в рамках своей экспозиции выделил отдельную локацию для демонстрации таких образцов", - сообщил гендиректор компании Александр Михеев, слова которого процитировали в пресс-службе.

По словам Михеева, эта продукция уже прошла необходимую модернизацию и доработана с учетом обратной связи из зоны проведения военной операции.

"Форум посетят 49 делегаций по приглашению министерства обороны РФ, 20 делегаций - по приглашению "Рособоронэкспорта", 29 из которых будут возглавлять министры обороны и начальники генеральных штабов. Им проведут презентации представленных на площадках форума российских образцов продукции военного, двойного и гражданского назначения, а также расскажут о возможных вариантах сотрудничества", - сказали в пресс-службе.

По данным "Рособоронэкспорта", ожидается повышенный интерес участников форума к комплексу с барражирующими боеприпасами "Куб-Э", а также элементам системы разведки и управления артиллерийскими подразделениями на основе комплекса "Планшет-А".

"Также на "Армии" производители покажут новинки российского ОПК: бронеавтомобиль З-СТС "Ахмат", истребители Су-57 и Су-35 с новейшими управляемыми средствами поражения, артиллерийские боеприпасы и снайперский комплекс Raptor", - сообщили в "Рособоронэкспорте".

Там отметили, что на статических стоянках парка "Патриот" и аэродрома "Кубинка" разместятся комплексы с беспилотниками, разведывательно-ударные вертолеты Ка-52М и Ка-52Э с новым управляемым вооружением, включая легкую многоцелевую ракету "Изделие 305".

"Традиционной и самой зрелищной частью форума "Армия" станут динамические показы-презентации вооружения, военной и специальной техники. В показе примет участие техника сухопутных и воздушно-десантных войск, средства ПВО", - сказали в пресс-службе.

VIII Международный военно-технический форум "Армия-2023" пройдет с 14 по 20 августа на базе конгрессно-выставочного центра Вооруженных сил России "Патриот" в подмосковной Кубинке.