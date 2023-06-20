Апрельскую погоду спрогнозировали в нескольких регионах РФ в ближайшие дни

Москва. 20 июня. INTERFAX.RU - Холодная погода с температурой на 6-8 и даже 10 градусов ниже нормы прогнозируется в ряде регионов Урала, Поволжья и на юге западной Сибири, сообщил "Интерфаксу" научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд.

"Очень холодная погода на огромной территории – Поволжье, Урале и юге западной Сибири – на 6-8, и даже на 10 градусов погода ниже нормы. И это связано с хорошо выраженным затоком холодных воздушных масс", - сказал Вильфанд.

Так, в Оренбургской области 21 - 23 июня прогнозируются заморозки до минус 2 градусов. Холодная погода будет в республике Татарстан, где ночью будет от плюс 4 до плюс 9 градусов, а днем - до плюс 12. В Кировской области ночью плюс 3 - плюс 8, днем плюс 11 - плюс 16, в Башкортостане ночью плюс 2 - плюс 7, днем - около плюс 15 градусов.

Кроме того, холодная погода будет в Свердловской области - от плюс 2 до плюс 7 ночью, а днем - от плюс 8 до плюс 13, что соответствует значениям апреля.

В Челябинской области ночью температура будет от плюс 2 до плюс 7, днем - от плюс 11 до плюс 16 градусов. В Курской области ночные температуры будут от плюс 3 до плюс 8, а днем - от плюс 9 до плюс 14, что на 6-8 градусов ниже нормы.

Наоборот, очень жаркая погода будет в Магаданской области, где прогнозируется плюс 30 -плюс 33 градуса, на Чукотке - до плюс 28 градусов, что на 7-9 градусов выше нормы, а также в Якутии – плюс 29 - плюс 33 градуса, что выше нормы на 10-11 градусов.