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Гидрометцентр предупредил сибиряков о ливнях после жары

Москва. 14 июля. INTERFAX.RU - В ближайшие дни в Сибири после жары ожидаются сильные дожди, сообщил "Интерфаксу" научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд.

"В Омской, Кемеровской, Томской, Новосибирской областях, в Алтайском крае, в Кемеровской области сильный и очень сильный дождь в виде ливня, град, гроза и ветер до 25 м/с после очень сильной жары. Хотя температурный режим там приблизится только к норме, но резкая смена температуры всегда определяет фронтальный раздел с последующими негативными последствиями", - сказал он.

Так, по его словам, в Омской области после сильной жары, где вчера температура поднималась до плюс 39, наступит понижение температуры примерно на 10 градусов.

Также сложная погодная ситуация в Приморском крае, который, как отметил Вильфанд, "бесконечно заливает". "В этом году система циклонов, которая формируется в Монголии, Китае, Японском море, объединяется и там постоянно идут дождь, что негативно сказывается. Реки выходя из берегов, подтапливают бесконечно постройки, дороги", - сказал он.

Аналогичная ситуация складывается и на юге Хабаровского края.

В Краснодарском крае, где была сложная ситуация из-за дождей, наоборот, погода улучшится. В ближайшие 2-3 дня там будет относительно спокойная погода, сложностей не прогнозируется.

Гидрометцентр Алтай Роман Вильфанд Омская область Сибирь Приморский край
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