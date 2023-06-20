Судоходная отрасль попросила новые меры господдержки

Москва. 20 июня. INTERFAX.RU - Участники судоходной отрасли предлагают ввести новые меры поддержки в виде отмены НДС и увеличения судового утилизационного гранта, Минфин при этом выступает за продление существующих мер господдержки в виде налоговых льгот и страховых взносов, однако речное судоходство должно работать в рыночном режиме, полагает глава ведомства Антон Силуанов.

Вопросы развития речного транспорта обсуждались на совещании у президента РФ Владимира Путина во вторник. Губернатор Нижегородской области Глеб Никитин в ходе совещания предложил установить нулевую ставку по НДС для перевозок скоростным речным транспортом, как это сделано, например, для пригородных пассажирских перевозок и для автомобильного транспорта. Он также попросил проработать меры поддержки развития межрегиональных операторов флота.

Со стороны бизнеса слово взял председатель совета директоров "Водохода" Виктор Олерский. По его словам, судоходным компаниям необходима господдержка в виде судового утилизационного гранта на строительство судов. "Если меры господдержки будут, то считаю, что 3-4 крупных круизных судна в год страна может строить", - сказал Олерский.

Свое мнение по новым предлагаемым мерам господдержки для отрасли высказал глава Минфина РФ Антон Силуанов. "Мы уже выделили (на водный лизинг из ФНБ - ИФ) 136 млрд рублей под 1,5%, поэтому, мне кажется, сначала надо с этими деньгами поработать, а потом говорить по дополнительным ресурсам. Хотелось бы, конечно, больше рыночных принципов работы речного судоходства. Потому что предлагаются опять нулевые ставки НДС, (судовой) утиль грант поднять. Наш коллега Олерский предлагает тоже, хотя у него все в порядке с точки зрения финансового результата компании", - сказал Силуанов.

По его мнению, меры господдержки можно точечно применять в регионах. "Глеб Сергеевич (глава Нижегородской области Глеб Никитин - ИФ) говорил, ну пусть Глеб Сергеевич своими решениями вопрос этот отрегулирует, если это необходимо, понимаете, потому что в целом судоходство, в том числе речное, должно работать в рамках рынка – тарифы, экономически обоснованные и так далее. Если регион предлагает что-то просубсидировать, это его право, но не надо, мне кажется, здесь лезть в НДС, субсидировать из федерального бюджета электрозарядки и так далее, или субсидии на лизинг. Это такие точечные решения, которые можно в каждом субъекте отрегулировать", - считает Силуанов.

Глава Минфина напомнил, что из федерального бюджета идет финансирование льготного лизинга, большие объемы идут на импортозамещение судового оборудования. "Можем задействовать средства Фонда развития промышленности и так далее, но уж совсем мелочиться по таким точечным мерам поддержки, мне кажется, не стоит. Поэтому мы просили бы еще поработать над проектом протокольного решения", - сказал Силуанов. Вместе с тем министр финансов подтвердил, что поддерживает продление действующих федеральных льгот по налогам и страховым сборам.

Подводя итоги совещания Путин поставил задачу донастроить механизмы господдержки. "Для обновления флота речных пассажирских судов требуется донастроить имеющийся механизм поддержки их покупки и лизинга. Нам нужно существенно увеличить количество таких судов, что потребует выделение на эти цели необходимых средств", - сказал президент.

Говоря о поддержке российских судостроителей и судоходных компаний, президент отметил необходимость продления на федеральном уровне действующих для них льгот по налогам и страховым взносам. "Региональным властям (необходимо) своевременно принять решение после 2025 года по освобождению капитальных вложений в объекты судоходных и гидротехнических сооружений", - добавил президент.

"Необходимо внимательно посмотреть на все сделанные предложения, конечно, для федеральных властей может показаться, что это (вопросы) требующие особого внимания, особого рассмотрения, главное не затягивать", - резюмировал президент.

По словам главы Минтранса РФ Виталия Савельева, на проработку отредактированного решения с учетом прозвучавших на совещании предложений потребуется две недели.