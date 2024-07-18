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Российским судам продлят нулевую ставку по страховым взносам

Москва. 18 июля. INTERFAX.RU - Правительство подготовило законопроект о сохранении нулевой ставки по страховым взносам для отечественного флота, сообщил на заседании премьер-министр Михаил Мишустин.

"Уже больше 10 лет действует нулевая ставка по страховым взносам, которые начисляются на выплаты экипажам судов из Российского международного реестра. В результате количество зарегистрированных в реестре судов выросло почти в 2,5 раза, а численность плавсостава превысила 16 тысяч человек", - сказал премьер.

"По поручению главы государства разработан законопроект о продлении такой льготы. Реализация этой инициативы поможет увеличить долю судов под флагом нашей страны в мировом торговом флоте. Такая цель поставлена в Морской доктрине Российской Федерации", - сообщил он.

"Предполагается, что благодаря этой мере у морских транспортных компаний останется дополнительно около 14 млрд рублей, что укрепит их экономические возможности, в том числе по выплате заработной платы", - отметил Мишустин.

Как сообщили в пресс-службе правительства, на заседании 18 июля рассматриваются законопроекты, направленные на продление до 2037 года срока применения пониженных тарифов страховых взносов к выплатам и вознаграждениям членам экипажей судов, зарегистрированных в Российском международном реестре судов, за исключением судов, используемых для хранения и перевалки нефти, нефтепродуктов и сжиженного природного газа в российских морских портах.

Михаил Мишустин Российский международный реестр Правительство
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