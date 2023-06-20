Число погибших при взрыве на Тамбовском пороховом заводе выросло до пяти человек
Москва. 20 июня. INTERFAX.RU - Умер еще один пострадавший в результате взрыва на пороховом заводе в Котовске Тамбовской области, сообщила во вторник представитель СУ СКР по региону Елена Кярсна.
"Пятый рабочий умер в больнице", - сказала она.
Ранее сообщалось о четырех погибших.
Как отмечали региональном управлении СКР, все погибшие - мужчины, работники порядной организации, которая проводила в здании ремонтные работы.
Информация о взрыве с последующим возгоранием на предприятии поступила в оперативные службы в 14:10. Как сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по региону, пожар был ликвидирован в 14:17 на площади 1 кв. м.
По данному факту возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст. 216 УК РФ (нарушение правил безопасности при ведении строительных и иных работ, повлекшее по неосторожности смерть двух и более лиц).
Ранее глава Тамбовской области Максим Егоров сообщил, что причина пожара на предприятии - человеческий фактор. Как уточнил глава региона, предприятие работает в штатном режиме, технологический цикл не нарушен, производство не остановлено.
Тамбовский пороховой завод основан в 1915 году. Предприятие специализируется на выпуске пироксилиновых порохов. Линейка гражданской продукции представлена коллоксилином, лаками и эмалями.