Число погибших при взрыве на Тамбовском пороховом заводе выросло до пяти человек

Москва. 20 июня. INTERFAX.RU - Умер еще один пострадавший в результате взрыва на пороховом заводе в Котовске Тамбовской области, сообщила во вторник представитель СУ СКР по региону Елена Кярсна.

"Пятый рабочий умер в больнице", - сказала она.

Ранее сообщалось о четырех погибших.

Как отмечали региональном управлении СКР, все погибшие - мужчины, работники порядной организации, которая проводила в здании ремонтные работы.

Информация о взрыве с последующим возгоранием на предприятии поступила в оперативные службы в 14:10. Как сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по региону, пожар был ликвидирован в 14:17 на площади 1 кв. м.

По данному факту возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст. 216 УК РФ (нарушение правил безопасности при ведении строительных и иных работ, повлекшее по неосторожности смерть двух и более лиц).

Ранее глава Тамбовской области Максим Егоров сообщил, что причина пожара на предприятии - человеческий фактор. Как уточнил глава региона, предприятие работает в штатном режиме, технологический цикл не нарушен, производство не остановлено.

Тамбовский пороховой завод основан в 1915 году. Предприятие специализируется на выпуске пироксилиновых порохов. Линейка гражданской продукции представлена коллоксилином, лаками и эмалями.