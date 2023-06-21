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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 14:34

Что случилось этой ночью: среда, 21 июня

Пентагон сможет дополнительно поставить Киеву оружие на $6 млрд, пятая жертва взрыва в Тамбовской области, согласована кандидатура нового посла ФРГ в Москве

Москва. 21 июня. INTERFAX.RU - Краткая сводка событий, произошедших к утру:

- Минобороны США нашло возможность дополнительно поставить Киеву оружие на $6 млрд. Представитель ведомства Сабрина Сингх заявила, что бухгалтерская ошибка, выявленная в прошлом месяце, оказалась значительно больше $3 млрд.

- Число погибших при взрыве на Тамбовском пороховом заводе выросло до пяти человек. По данным регионального СУ СКР, пятый рабочий умер в больнице.

- РФ дала предварительное согласие на назначение нового посла ФРГ. Как пишет газета "Хандельсблат" со ссылкой на представителя МИД страны, уже этим летом возглавить немецкую дипмиссию в Москве может Член "Свободной демократической партии Германии" Александр Ламбсдорф.

- Пентагон сообщил о заказе ракет AMRAAM для ряда стран, включая Украину. В контракте указаны 18 государств, на долю которых приходится 39% его стоимости.

- Олег Малышев стал новым гендиректором ФК "Спартак".

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