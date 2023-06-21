Число пострадавших при взрыве на Тамбовском пороховом заводе выросло до 13 человек

Москва. 21 июня. INTERFAX.RU - В больницы Тамбовской области госпитализировано 13 человек, пострадавших в результате проишествия на пороховом заводе в Котовске Тамбовской области, сообщила в среду пресс-служба Главного управления МЧС России по региону.

"Пострадали 18 человек, пять из них погибли и 13 госпитализированы", - говорится в пресс-релизе.

Ранее со ссылкой на представителей предприятия сообщалось о 12 пострадавших, четверо из которых скончались. Позже в СУ СКР по Тамбовской области сообщили о смерти от полученных травм пятого рабочего в больнице.

Как отмечали в региональном управлении СКР, все погибшие - мужчины, работники порядной организации, которая вела в здании ремонтные работы.

Информация о взрыве с последующим возгоранием на предприятии поступила в оперативные службы в 14:10 вторника. Пожар был ликвидирован в 14:17 на площади 1 кв.метр.

По данному факту возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст. 216 УК РФ (нарушение правил безопасности при ведении строительных и иных работ, повлекшее по неосторожности смерть двух и более лиц).

Глава Тамбовской области Максим Егоров сообщал, что причина пожара на предприятии - человеческий фактор. Как уточнил глава региона, предприятие работает в штатном режиме, технологический цикл не нарушен, производство не остановлено.

Тамбовский пороховой завод основан в 1915 году. Предприятие специализируется на выпуске пироксилиновых порохов. Линейка гражданской продукции представлена коллоксилином, лаками и эмалями.