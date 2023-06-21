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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 14:13

В СПЧ призвали отказаться от профилактического выжигания травы и сельхозземель

В СПЧ призвали отказаться от профилактического выжигания травы и сельхозземель
Фото: Mark Reinstein/Corbis via Getty Images

Москва. 21 июня. INTERFAX.RU - Число поджогов травы и леса можно снизить, отказавшись от сельхозвыжиганий и профилактических выжиганий, такое мнение высказали в Совете при президенте РФ по развитию гражданского общества и правам человека (СПЧ).

"Чтобы реально снизить число поджогов травы и леса, нужно полностью отказаться от сельхозвыжиганий (включая рисовую солому), от профилактических выжиганий на любых землях (заменив их безогневыми мерами профилактики), снять запреты на сельское лесоводство (они провоцируют поджоги для уничтожения нелегального леса). И ввести в законодательство понятие противопожарной агитации и пропаганды в лесах и обеспечить средствами эту работу", - говорится в сообщении телеграм-канала СПЧ.

"Поджоги травы в большинстве случаев ненаказуемы из-за того, что инспекторов пожарного надзора и лесничих очень мало, полномочий штрафовать по этим нарушениям у полиции нет", - указали в СПЧ.

Кроме того, по данным СПЧ, много выжиганий инициируется муниципальными и региональными органами власти.

Президент РФ Владимир Путин ранее поручил правительству до 1 августа рассмотреть вопрос о введении уголовной ответственности за пал сухой травы или лесных насаждений.

СПЧ
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