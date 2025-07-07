В России удвоилось число участков сельхозземель для ведения лесного хозяйства

Москва. 7 июля. INTERFAX.RU - В России с 2023 года число участков сельхозземель для ведения лесного хозяйства увеличилось в 1,7 раза - с 484 до 815, сообщила пресс-служба Рослесхоза.

"В России растет число сельхозземель, где может вестись лесное хозяйство. Так, за последние два года число таких участков увеличилось вдвое - с 484 до 815. Наибольшее количество сосредоточено в Удмуртской Республике, Смоленской и Кировской областях", - говорится в пресс-релизе.

"Вовлечение сельхозземель, в том числе и заброшенных, в использование для ведения лесного хозяйства - один из шагов в части повышения эффективности использования и контроля за такими участками", - отметила через пресс-службу начальник управления правового обеспечения и использования лесов Рослесхоза Елена Бородавкина.

По ее словам, работа охватывает как рациональное использование сельхозземель, так и противодействие незаконным вырубкам, борьбу с нарушениями правил пожарной безопасности.

В июне 2022 года вступило в силу постановление правительства России № 1043, позволяющее использовать сельхозземли, заросшие лесом, для ведения лесного хозяйства. За прошедшие три года в региональные лесные ведомства поступило более 1,5 тысяч запросов для проверки сельхозземель на наличие там лесов. По итогам экспертизы на 815 участках был выявлен лес. Всего за три года действия постановления № 1043 провели 643 государственные экспертизы проектов освоения лесов. Из них 227 получили положительное заключение.

Ранее Рослесхоз сообщал, что объем запаса древесины в России в 2024 году увеличился на 16 млн куб. м и достиг 82,316 млрд куб. м. Наибольшее увеличение запаса насаждений по сравнению с 2023 годом произошло в Архангельской области, Республике Саха (Якутия), Удмуртии, Свердловской области и Хабаровском крае.

По итогам 2024 года лесозаготовка в России составила 194,3 млн куб. м - этот показатель вернулся к уровню 2022 года. Прогноз лесозаготовки в 2025 году ожидается как минимум на уровне 200 млн куб. м.