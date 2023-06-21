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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 14:13

Мишустин предложил диверсифицировать торговлю между Москвой и Дохой

Москва. 21 июня. INTERFAX.RU - Российское правительство предлагает диверсифицировать торговлю между Москвой и Дохой, заявил премьер РФ Михаил Мишустин на переговорах с премьер-министром, главой МИД Катара Мухаммедом бен Абдель Рахманом Аль Тани в среду.

По его словам, нужно "активнее переходить на использование национальных валют, стимулировать запуск новых совместных проектов".

"Мы видим основную задачу правительств в том, чтобы в соответствии с решениями глав государств обеспечить комфортные условия для работы российских и катарских компаний на рынках двух стран", - сказал Мишустин.

Он напомнил, что решением практических вопросов по линии правительств двух стран занимается совместная комиссия. С российской стороны ее возглавляет вице-премьер Александр Новак.

Александр Новак Михаил Мишустин Катар
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