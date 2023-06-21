Поиск
ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 14:13

Власти РФ сообщили о проработке совместных проектов с Катаром на 160 млрд рублей

Москва. 21 июня. INTERFAX.RU - Москва и Доха прорабатывают совместные проекты на общую сумму более 160 млрд рублей, заявил премьер РФ Михаил Мишустин на переговорах с премьер-министром, главой МИД Катара Мухаммедом бен Абдель Рахманом Аль Тани.

Он отметил, что Москва и Доха расширяют "взаимодействие в инвестиционной сфере".

"Катарское инвестиционное агентство активно вкладывает капиталы в ведущие российские компании. Успешно развивается партнерство с Российским фондом прямых инвестиций (РФПИ). Прорабатывается целый ряд иных совместных проектов на сумму более 160 млрд рублей или 7,2 млрд катарских риалов", - обозначил направления сотрудничества Мишустин.

Катар Михаил Мишустин
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости по теме

Новости

Рубль днем заметно подрастает к доллару и евро после падения в начале недели

Рубль днем заметно подрастает к доллару и евро после падения в начале недели

Райффайзенбанк с 3 июля ограничит переводы в евро в банки РФ и ряда других стран

Райффайзенбанк с 3 июля ограничит переводы в евро в банки РФ и ряда других стран

Прорабатывается вариант решения по замороженным активам инвесторов через выкуп на деньги со счетов типа "С"

"АвтоВАЗ" закрыл сделку по приобретению российского банка альянса Renault-Nissan

"АвтоВАЗ" закрыл сделку по приобретению российского банка альянса Renault-Nissan

Рубль во вторник упал к доллару и евро на фоне негативной динамики цен на нефть

Рубль во вторник упал к доллару и евро на фоне негативной динамики цен на нефть

Рынок акций РФ скорректировался вниз по индексу МосБиржи после пятидневного роста

Минсельхоз предложил продлить запрет на экспорт риса до конца 2023 года

Минсельхоз предложил продлить запрет на экспорт риса до конца 2023 года
 
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });