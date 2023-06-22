В Кремле негативно отнеслись к переносу празднования Дня Победы в Молдавии

Москва. 22 июня. INTERFAX.RU - В Кремле негативно относятся к тому, что правительство Молдавии поддержало инициативу о переносе празднования Дня Победы на 8 мая, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

"Относимся чрезвычайно негативно, и подобные решения, конечно, больно отзываются в сердцах ветеранов, их родственников и близких, коих много в Молдавии", - сказал Песков журналистам, комментируя соответствующее решение молдавских властей.

По словам Пескова, это решение Кишинева вызывает "искреннее разочарование".