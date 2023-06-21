Кабмин Молдавии поддержал инициативу о переименовании и переносе на 8 мая Дня Победы

Москва. 21 июня. INTERFAX.RU - Правительство Молдавии одобрило законодательную инициативу о переименовании Дня Победы и его переносе с 9 на 8 мая.

Как сообщает корреспондент "Интерфакса", соответствующее решение кабинет министров принял на заседании в среду.

В конце мая группа депутатов правящей партии "Действие и солидарность" (PAS) зарегистрировала законопроект об отмене Дня Победы 9 мая и установлении 8 мая "Дня памяти и примирения в честь павших во время Второй мировой войны". Депутаты не стали обсуждать законопроект без положительного заключения правительства, рассмотрение вопроса переносилось, хотя законопроект был включен в повестку дня парламента.

Авторы новой инициативы считают, что "капитуляция Германии перед антигитлеровской коалицией была подписана 8 мая 1945 г". и "именно эта дата Победы над нацизмом".

В начале июня депутаты парламента от правящей PAS Наталья Давидович и Еуджен Синкевич внесли поправку к уже зарегистрированному законопроекту. Они предложили назвать праздник "Днем Победы над нацизмом и Памяти павших во Второй мировой войне".

После провозглашения независимости Молдавии "День Победы и памяти павших героев за независимость Родины" празднуют 9 мая.

Категорически против переименования и переноса Дня Победы на другой день выступил оппозиционный Блок коммунистов и социалистов, а некоторые депутаты проводили акции протеста у парламента против принятия этого решения.