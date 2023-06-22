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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 13:44

Россиянам вновь стали доступны горящие туры в Турцию

Москва. 22 июня. INTERFAX.RU - Расширение авиаперевозки в Турцию и снижение цен привело к появлению горящих туров, стоимость путевки может быть ниже на 30%, сообщает Ассоциация туроператоров России (АТОР).

"Появление горящих путевок в Турцию стало возможно, в том числе за счет расширения полетных программ на турецких направлениях. В прошлом году рынок испытывал острый дефицит авиаперевозки, в этом году ситуация значительно улучшилась. Дисконт может доходить до 30% по сравнению с обычной ценой, но если ориентироваться на фактические продажи, то стоимость горящих путевок примерно соответствует цене туров по акциям раннего бронирования", - рассказали в ассоциации.

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По словам туроператоров, в 2023 году наблюдается серьезное снижение глубины бронирований у россиян, однако наиболее популярные отели Турции пользуются большим спросом, поэтому их следует бронировать заранее.

"Туристы, которые хотят дождаться самой лучшей цены, бронируют тур ближе к дате вылета. При этом не стоит забывать, что популярные отели активно продаются с большой глубиной, поэтому за несколько недель до предполагаемой даты заезда могут быть в стопе", - заключили в ассоциации.

АТОР Турция
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