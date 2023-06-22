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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 13:44

Проект об антимонопольном регулировании сделок агрегаторов онлайн-торговли прошел II чтение

Москва. 22 июня. INTERFAX.RU - Госдума приняла во втором чтении законопроект, который наделяет Федеральную антимонопольную службу (ФАС) полномочиями по определению доминирующего положения среди агрегаторов онлайн-торговли и вводит такое понятие, как "сетевой эффект".

Документ (№160280-8) правительство внесло в парламент в июле 2022 года, это так называемый пятый антимонопольный пакет, регулирующий работу маркетплейсов.

В рамках первого чтения предполагалось, что статья о доминирующем положении закона о конкуренции будет дополнена новой частью, по которой ФАС наделяется полномочиями при анализе конкуренции на товарном рынке, где сделки заключаются на платформах через интернет, устанавливать наличие "сетевых эффектов" и давать оценку возможности компании оказывать решающее влияние на общие условия обращения товара. Также вводилось новое определение: "сетевой эффект" на товарном рынке. Это - влияние компании через интернет на совершение сделок между продавцами и покупателями определенных товаров на товарном рынке за счет увеличения числа таких продавцов и покупателей.

При обсуждении документа как ЦБ, так и комитет Госдумы по IT призывали уточнить формулировки, так как под сферу действия закона попадали традиционные финансовые биржи и все сайты в интернете, в то время как по замыслу авторов мера должна была коснуться агрегаторов онлайн-торговли.

Ко второму чтению в законопроекте уточнено, что новое регулирование коснется товарных рынков, на которых совершение сделок между продавцами и покупателями осуществляется посредством использования цифровой платформы.

Критерии доминирующего положения для агрегаторов онлайн-торговли, использующих "сетевой эффект", предлагается установить следующие: размер выручки за последний календарный год превышает 2 млрд рублей, доля сделок у конкретного онлайн-агрегатора от совокупной стоимости сделок на определенном товарном рынке составляет более 35%, агрегатор имеет возможность устранять с товарного рынка других хозяйствующих субъектов или затруднять их доступ на этот товарный рынок.

Поправки также вводят новое условие контроля ФАС сделок экономической концентрации – если цена сделки превышает 7 млрд руб.

Вводится новая статья, по которой ФАС – при рассмотрении ходатайств о даче согласия на совершение сделки – вправе назначить экспертизу и привлекать экспертов для ее проведения. При этом при назначении экспертизы и привлечении эксперта к рассмотрению ходатайства о даче согласия на осуществление сделки, срок рассмотрения ходатайства приостанавливается на срок проведения экспертизы.

В случае принятия закон вступит в силу c 1 сентября 2023 г.

Госдума ФАС
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