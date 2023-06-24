Путина круглосуточно информируют о выполнении его поручений в связи с попыткой мятежа
Москва. 24 июня. INTERFAX.RU - Минобороны, ФСБ, МВД, Росгвардия в круглосуточном режиме докладывают президенту РФ Владимиру Путину о принимаемых мерах после данных главой государства поручений в связи с попыткой вооруженного мятежа, заявил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.
"Специальные службы, силовые ведомства, а именно министерство обороны, ФСБ, МВД, Росгвардия в режиме круглосуточной работы постоянно докладывают президенту о принимаемых мерах в контексте выполнения ранее данных им поручений", - сказал Песков.
Ранее ФСБ возбудила уголовное дело по факту вооруженного мятежа после заявлений Евгения Пригожина.