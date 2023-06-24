Жителей Ростова-на-Дону призвали воздержаться от поездок в центр города
Москва. 24 июня. INTERFAX.RU - Губернатор Ростовской области Василий Голубев призвал жителей Ростова-на-Дону воздержаться от поездок в центр города.
"В связи со сложившейся ситуацией прошу воздержаться от поездок в центр города", - написал глава региона в своем телеграм-канале.
Ранее в субботу Голубев призвал жителей региона не покидать дома без необходимости.
Он добавил, что "сложившаяся ситуация требует максимальной концентрации всех сил для удержания порядка".