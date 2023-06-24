В Москве проводятся антитеррористические мероприятия, заявил Собянин
Москва. 24 июня. INTERFAX.RU - Мэр Москвы Сергей Собянин сообщил, что в столице проводятся антитеррористические мероприятия, направленные на усиление мер безопасности.
"В связи с поступающей информацией в Москве проводятся антитеррористические мероприятия, направленные на усиление мер безопасности. Введен дополнительный контроль на дорогах", - написал он в своем телеграм-канале.
"Возможно ограничение проведения массовых мероприятий. Прошу отнестись с пониманием к принимаемым мерам", - добавил столичный мэр.