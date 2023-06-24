Ростовский губернатор поручил сохранить функционирование всех систем Ростова-на-Дону
Москва. 24 июня. INTERFAX.RU - Губернатор Ростовской области Василий Голубев поручил городской администрации и службам жизнеобеспечения Ростова-на-Дону принять меры по нормальному функционированию городских коммуникаций.
"Дал необходимые поручения ростовской городской администрации и службам жизнеобеспечения Ростова принимать необходимые меры по сохранению нормального функционирования всех городских систем", - написал Голубев в своем телеграм-канале.
Ранее губернатор призвал граждан не выходить без необходимости из дома не приезжать в центр Ростова-на-Дону, отметив, что "сложившаяся ситуация требует максимальной концентрации всех сил для удержания порядка".