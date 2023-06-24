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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 14:34

Липчан попросили отказаться от поездок в южном направлении

Москва. 24 июня. INTERFAX.RU - Губернатор Липецкой области Игорь Артамонов заявил об усилении мер безопасности в регионе и призвал жителей отказаться от поездок в южном направлении.

"Проводим совещание с силовыми структурами в управлении ФСБ РФ по Липецкой области. Все подразделения работают в штатном режиме. Среди прочих решаем вопрос информирования людей о перекрытии дорог в южном направлении", - написал Артамонов в телеграм-канале.

Губернатор также попросил липчан отказаться от поездок.

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