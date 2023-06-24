Меры безопасности усилены в Московской области

Москва. 24 июня. INTERFAX.RU - В Подмосковье усилены меры безопасности, проводятся антитеррористические мероприятия, сообщил глава региона Андрей Воробьев.

"В Московской области усилены меры безопасности, ситуация контролируется правоохранительными органами и ФСБ. Проводятся антитеррористические мероприятия", - написал он в своем телеграм-канале.

Губернатор отметил, что возможны дополнительные проверки на дорогах на южном направлении, в связи с этим попросил по возможности воздержаться от поездок на личном транспорте на юге Московской области - в первую очередь за пределы региона.