Глава Крыма заявил о поддержке президента РФ

Москва. 24 июня. INTERFAX.RU - Глава Крыма Сергей Аксенов заявил, что поддерживает президента России Владимира Путина.

"Крым с Президентом!" - кратко написал он в своем телеграм-канале в субботу после обращения Путина к нации.

Аналогичный комментарий опубликовал врио губернатора Херсонской области Владимир Сальдо: "Херсонщина с Президентом!".

Губернатор Севастополя Михаил Развожаев, в свою очередь, заявил, что сказанное президентом - "всё, что нужно знать".