Глава Крыма заявил о поддержке президента РФ
Москва. 24 июня. INTERFAX.RU - Глава Крыма Сергей Аксенов заявил, что поддерживает президента России Владимира Путина.
"Крым с Президентом!" - кратко написал он в своем телеграм-канале в субботу после обращения Путина к нации.
Аналогичный комментарий опубликовал врио губернатора Херсонской области Владимир Сальдо: "Херсонщина с Президентом!".
Губернатор Севастополя Михаил Развожаев, в свою очередь, заявил, что сказанное президентом - "всё, что нужно знать".