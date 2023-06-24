Поиск
Важно
Обращение президента РФ к гражданам. Полный текст

Кадыров заявил о направляющихся в "зону напряженности" бойцах

Москва. 24 июня. INTERFAX.RU - Глава Чечни Рамзан Кадыров сообщил о выезде бойцов Минобороны РФ и Росгвардии по Чеченской республике в "зоны напряженности".

"Бойцы Минобороны и Росгвардии по Чеченской Республике уже выехали в зоны напряжённости. Мы сделаем всё, чтобы сохранить единство России и защитить её государственность!", - заявил Кадыров в своем телеграм-канале.

Кадыров выразил полную поддержку президенту РФ Владимиру Путину и обратился к бойцам с призывом не вестись на провокации.

"Какие бы цели вам ни расписывали, какие бы обещания вам ни говорили - безопасность государства и сплоченность российского общества в такой момент превыше всего!" - добавил Кадыров.

Он также заявил о готовности принять жесткие меры для подавления мятежа.

Рамзан Кадыров Чечня
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости

Матвиенко заявила, что Совет Федерации поддерживает Путина

Губернатор Воронежской области сообщил об оперативно-боевых мероприятиях

Воронежский губернатор назвал недостоверной информацию о колоннах военной техники

Депутаты Госдумы выступили за консолидацию сил в поддержку Путина

Депутаты Госдумы выступили за консолидацию сил в поддержку Путина

Глава Северной Осетии призвал осетин из "Вагнера" не подчиняться приказам Пригожина

РЖД сообщили, что поезда в направлении Ростова-на-Дону и Воронежа идут по графику

РЖД сообщили, что поезда в направлении Ростова-на-Дону и Воронежа идут по графику

Обращение президента РФ к гражданам. Полный текст

Путин пообещал принять решительные меры для стабилизации ситуации в Ростове-на-Дону

Путин назвал ударом в спину действия, которые раскалывают единство

Путин назвал ударом в спину действия, которые раскалывают единство

В Воронежской области перекрыт участок трассы М-4 "Дон"

 
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });