Кадыров заявил о направляющихся в "зону напряженности" бойцах

Москва. 24 июня. INTERFAX.RU - Глава Чечни Рамзан Кадыров сообщил о выезде бойцов Минобороны РФ и Росгвардии по Чеченской республике в "зоны напряженности".

"Бойцы Минобороны и Росгвардии по Чеченской Республике уже выехали в зоны напряжённости. Мы сделаем всё, чтобы сохранить единство России и защитить её государственность!", - заявил Кадыров в своем телеграм-канале.

Кадыров выразил полную поддержку президенту РФ Владимиру Путину и обратился к бойцам с призывом не вестись на провокации.

"Какие бы цели вам ни расписывали, какие бы обещания вам ни говорили - безопасность государства и сплоченность российского общества в такой момент превыше всего!" - добавил Кадыров.

Он также заявил о готовности принять жесткие меры для подавления мятежа.