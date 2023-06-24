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Пригожин заявил о возвращении колонн группы "Вагнер" в полевые лагеря

Песков усомнился, что в ходе контактов Путина и Лукашенко обсуждались перестановки в Минобороны

Москва. 24 июня. INTERFAX.RU - Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков выразил сомнение в том, что тема перестановок в Минобороны РФ обсуждалась в ходе контактов президентов РФ и Белоруссии Владимира Путина и Александра Лукашенко в связи с ситуацией вокруг Евгения Пригожина.

О том, будут ли какие-то кадровые перестановки в Минобороны РФ по итогам этих переговоров, журналисты спросили в ходе общения с Песковым в субботу.

"Эти вопросы входят в исключительную прерогативу и компетентность Верховного Главнокомандующего в соответствие с Конституцией РФ. Поэтому эти темы вряд ли могли обсуждаться в ходе упомянутых контактов", - сказал Песков.

Он также заявил, что отношение главы государства к министру обороны РФ Сергею Шойгу не изменилось. "Мне ничего не известно о каких-то изменениях в этой связи", - сказал он.

Дмитрий Песков Минобороны Лукашенко Александр Григорьевич Путин Владимир Владимирович
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