Путин не планирует новых обращений

Москва. 24 июня. INTERFAX.RU - Президент РФ Владимир Путин продолжает работать в Кремле, никаких обращений новых от него не планируется, сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

"Нет, нет. Мы вам рассказали все, что хотели и могли рассказать. Каких-либо новых сегодня или ночью обращений президента не планируется", - сказал Песков журналистам, отвечая на вопрос, планирует ли президент вновь выступить с каким-либо обращением.

Он подтвердил, что глава государства в течение дня работал в Кремле, и продолжает там работать. "Да, действительно", - сказал он, отвечая на соответствующий вопрос.