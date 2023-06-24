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Путин не планирует новых обращений

Москва. 24 июня. INTERFAX.RU - Президент РФ Владимир Путин продолжает работать в Кремле, никаких обращений новых от него не планируется, сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

"Нет, нет. Мы вам рассказали все, что хотели и могли рассказать. Каких-либо новых сегодня или ночью обращений президента не планируется", - сказал Песков журналистам, отвечая на вопрос, планирует ли президент вновь выступить с каким-либо обращением.

Он подтвердил, что глава государства в течение дня работал в Кремле, и продолжает там работать. "Да, действительно", - сказал он, отвечая на соответствующий вопрос.

Владимир Путин Дмитрий Песков
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