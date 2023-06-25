Воронежская область снимет ограничения после прохождения подразделений "Вагнера"

Москва. 25 июня. INTERFAX.RU - Губернатор Воронежской области Александр Гусев заявил, что введенные накануне в регионе ограничения будут сняты после полного прохождения по территории области подразделений группы "Вагнер".

"Заканчивается движение подразделений ЧВК "Вагнер" через территорию Воронежской области. Оно проходит в штатном порядке и без эксцессов. После окончательного разрешения ситуации мы снимем введенные ограничения. Об этом сообщим дополнительно, как и о мерах, которые примем для устранения и компенсации ущерба", - написал он в своем телеграм-канале в воскресенье.

Накануне в области были введены ограничения на передвижение по автодорогам, а также отменены массовые мероприятия.