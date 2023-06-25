Россия подпишет соглашение со странами Африки о сотрудничестве в космосе

Москва. 25 июня. INTERFAX.RU - "Роскосмос" заключит с африканскими странами полномасштабное соглашение о сотрудничестве, его подписание состоится в июле на форуме "Россия-Африка", заявил глава госкорпорации Юрий Борисов.

Как сообщили журналистам в воскресенье в пресс-службе "Роскосмоса", сегодня делегация госкорпорации во главе с Борисовым посетила Арабскую республику Египет.

"В преддверии этого форума ("Россия-Африка" - ИФ) мы проводим турне по странам Африки и договорились с коллегой из Египетского агентства о том, что подготовим полномасштабное соглашение, охватывающее широкий спектр возможного взаимодействия в космической отрасли", - сказал Борисов, чьи слова приведены в сообщении пресс-службы.

В "Роскосмосе" сообщили, что соглашение между странами Африки и "Роскосмосом" должно быть подписано на предстоящем 27-28 июля форуме "Россия-Африка" в Санкт-Петербурге.

"Мы обсудили возможные пути сотрудничества и абсолютно уверены, что построим долгосрочное надежное сотрудничество не только между космическими агентствами двух стран, но и в масштабе Африканского космического агентства", - сказал глава Египетского космического агентства Шериф Седки, слова которого привели в пресс-службе "Роскосмоса".

В госкорпорации также сообщили, что главы космических агентств РФ и Египта обсудили "необходимые в практическом отношении принципы и нормы, требуемые для развития российско-египетского сотрудничества в области исследования и освоения космического пространства, производства и запуска космических аппаратов, развития пилотируемой программы, наземной космической инфраструктуры".