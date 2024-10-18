В Думу внесли на ратификацию соглашение с Алжиром о мирном космосе

Москва. 18 октября. INTERFAX.RU - Правительство вносит в Госдуму на ратификацию соглашение между Россией и Алжиром о сотрудничестве в области исследования и использования космического пространства в мирных целях. Постановление об этом за подписью премьер-министра Михаила Мишустина от 18 октября размещено на официальном портале правовой информации.

Официальным представителем правительства при рассмотрении палатами Федерального собрания вопроса о ратификации соглашения назначен заместителя генерального директора по международному сотрудничеству госкорпорации "Роскосмос" Сергей Савельев.

Соглашение было подписано в Москве 15 июня 2023 года в ходе визита в Россию президента Алжира Абдельмаджида Теббуна.

Тогда в "Роскосмосе" заявили, что российско-алжирское соглашение о сотрудничестве в космосе поможет перейти к практической реализации совместных космических проектов.

"Подписание соглашения будет способствовать скорейшему переходу к практической реализации российско-алжирского взаимодействия в области исследования и освоения космического пространства по всем направлениям, представляющим взаимный интерес", - говорилось в сообщении госкорпорации.

В нем отмечалось, что соглашение носит рамочный характер и определяет основные условия двусторонних отношений в области космической деятельности, обеспечивая регулирование порядка охраны интеллектуальной собственности, обмена информацией, осуществления экспортного контроля, совершения таможенных операций, обеспечения защиты вывозимого имущества, обращения с различными видами информации, охраны технологий и других условий совместной деятельности.