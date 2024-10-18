Поиск

В Думу внесли на ратификацию соглашение с Алжиром о мирном космосе

Москва. 18 октября. INTERFAX.RU - Правительство вносит в Госдуму на ратификацию соглашение между Россией и Алжиром о сотрудничестве в области исследования и использования космического пространства в мирных целях. Постановление об этом за подписью премьер-министра Михаила Мишустина от 18 октября размещено на официальном портале правовой информации.

Официальным представителем правительства при рассмотрении палатами Федерального собрания вопроса о ратификации соглашения назначен заместителя генерального директора по международному сотрудничеству госкорпорации "Роскосмос" Сергей Савельев.

Соглашение было подписано в Москве 15 июня 2023 года в ходе визита в Россию президента Алжира Абдельмаджида Теббуна.

Тогда в "Роскосмосе" заявили, что российско-алжирское соглашение о сотрудничестве в космосе поможет перейти к практической реализации совместных космических проектов.

"Подписание соглашения будет способствовать скорейшему переходу к практической реализации российско-алжирского взаимодействия в области исследования и освоения космического пространства по всем направлениям, представляющим взаимный интерес", - говорилось в сообщении госкорпорации.

В нем отмечалось, что соглашение носит рамочный характер и определяет основные условия двусторонних отношений в области космической деятельности, обеспечивая регулирование порядка охраны интеллектуальной собственности, обмена информацией, осуществления экспортного контроля, совершения таможенных операций, обеспечения защиты вывозимого имущества, обращения с различными видами информации, охраны технологий и других условий совместной деятельности.

Алжир Роскосмос Сергей Савельев Госдума Михаил Мишустин
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости по теме

Новости

Россия и Украина обменялись пленными в формате 95 на 95

Илья Торосов оставил должность первого замглавы Минэкономразвития

Илья Торосов оставил должность первого замглавы Минэкономразвития

В Минфине считают, что эффективность повышения налогов можно оценивать через 2-3 года

Что произошло за день: пятница, 18 октября

Минфин хочет обложить НДС весь трансграничный e-commerce

Whoosh поддержал введение возрастного ценза для управления электросамокатом

Whoosh поддержал введение возрастного ценза для управления электросамокатом

Бывший предправления банка "Открытие" Ромаев заочно арестован по делу о растрате

Путин заявил, что России нужно не перемирие на неделю, а прочный мир

Президент России считает контрпродуктивным называть сроки завершения СВО

В Минфине назвали лимит в 150 млрд рублей на ФИНВ "очень консервативным"

window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });