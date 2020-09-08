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Роспотребнадзор заверил, что чума в Монголии не угрожает России

Москва. 8 сентября. INTERFAX.RU - Роспотребнадзор заявляет, что возбудитель бубонной чумы с территории Монголии, где зарегистрирован очередной случай этого заболевания, не попадет в Россию.

"Опасность заноса или завоза возбудителя чумы с территории Монголии в Российскую Федерацию отсутствует", - сообщили "Интерфаксу" в пресс-службе ведомста во вторник.

В ведомстве подчеркивают, что в России в полном объеме проводятся все необходимые мероприятия в рамках планового ежегодного мониторинга в природных очагах чумы. В том числе ведется мониторинг, вакцинация и дезинсекция.

В общей сложности на территории Республики Алтай вакцинацию от чумы прошли 18 тыс. человек, в Туве - почти 9,15 тыс., медики в регионах готовы оказать помощь заболевшим.

6 сентября агентство "Синьхуа" со ссылкой на Национальный центр по изучению зоонозных инфекций Монголии сообщило о новом случае заболевания чумой бубонной формы. Заболевший 38 летний житель незадолго до появления симптомов болезни употреблял в пищу мясо сурка. В сомоне Тосонцэнгэл, где живет пациент, введен карантин до 11 сентября. При этом в Роспотребнадзоре отмечают, что монгольское агентство Montsame 7 сентября сообщило, что этот случай закончился летальным исходом.

На территории Монголии и пограничных территориях Тувы действуют природные очаги бубонной чумы, где с 1964 года почти ежегодно регистрируются вспышки заболевания у местных диких грызунов - длиннохвостых сусликов. Заболевание передается от заболевшего животного к человеку, в том числе, при употреблении мяса в пищу.

Такие случаи периодически фиксируются: так, 6 июля стало известно о двух случаях заболевания чумой бубонной формы среди людей в западной части Монголии в аймаке Ховд, по состоянию на 5 июля один случай был зарегистрирован также в Китае в автономном районе Внутренняя Монголия. Осенью 2019 года в этой местности было четыре случая чумы у местного населения.

Роспотребнадзор Монголия

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