Хуснуллин пообещал восстановить поврежденные участки трассы "Дон" в ближайшее время

Москва. 28 июня. INTERFAX.RU - Вице-премьер Марат Хуснуллин пообещал восстановить пострадавшую на трассе "Дон" дорожную инфраструктуру в ближайшее время, говорится в сообщении на сайте правительства РФ.

"Прежде всего хочу поблагодарить всю команду "Автодора" за проделанную оперативную работу 24-25 июня, после того как был нанесен урон дорожной инфраструктуре. Коллеги отработали четко, как положено. Вам за это большое спасибо! Всеми необходимыми ресурсами для восстановления дорог мы располагаем, поэтому в кратчайшие сроки ремонтные работы будут выполнены", - подчеркнул Хуснуллин в ходе заседания набсовета ГК "Автодор", на котором были рассмотрены итоги работы госкомпании за первое полугодие 2023 года.

Он подчеркнул, что "Автодор" ведет огромную работу. "Досрочно были введены важнейшие участки в составе федеральной трассы М-4 "Дон" - обход Аксая и Ростова-на-Дону, а также дальний западный обход Краснодара", - сказал Хуснуллин.

Вице-премьер сообщил, что на 2023 год запланировано открытие еще нескольких дорожных объектов, и самым знаковым станет запуск движения на двух участках федеральной трассы М-12, готовность которой составляет более 70%. Движение до Арзамаса планируется открыть в начале сентября, до Казани – в декабре. К этому же сроку на новой дороге будет работать 16 многофункциональных зон (МФЗ) дорожного сервиса.

"Сейчас на действующих 107 км М-12 работает три МФЗ. До конца года планируется запуск не менее 17 МФЗ на всех дорогах ГК "Автодор", в частности 14 – на М-12. В 2024 году на М-12 можно будет заправиться, заехав на одну из 32 МФЗ", - сообщил председатель правления государственной компании "Автодор" Вячеслав Петушенко.

Хуснуллин добавил, что в августе этого года планируется открыть транспортную развязку на 59-м км М-1 "Беларусь", которая обеспечит подъезд к парку "Патриот" со стороны Москвы. В конце года завершится реконструкция моста через реку Северский Донец в Ростовской области на 930-м км и участка с 777-го по 803-й км трассы М-4 "Дон". Также откроется движение по первому пусковому комплексу обхода Твери на трассе М-11 "Нева", который обеспечит выход на Ярославское шоссе, Золотое кольцо России, город Бежецк.

Премьер-министр РФ Михаил Мишустин поручил замглавы правительства Марату Хуснуллину взять под контроль работу по восстановлению дорог после событий 23-24 июня.

23-24 июня в России произошли события с участием ЧВК "Вагнер", которые были квалифицированы правоохранительными органами РФ как попытка вооруженного мятежа.