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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 05:05

Жителя Пензенской области заподозрили в госизмене

Москва. 28 июня. INTERFAX.RU - Житель Пензенской области стал фигурантом уголовного дела о государственной измене, сообщает в среду региональное управление ФСБ.

По данным спецслужбы, в январе 2023 года мужчина 1984 г.р. собирал и передавал через мессенджер "сотрудникам Службы безопасности Украины персональные данные в отношении военнослужащих, принимающих участие в проведении ВС РФ специальной военной операции, а также членов их семей, рассчитывая, что впоследствии они будут физически устранены".

УФСБ отмечает, что он делал это за денежное вознаграждение.

По данному факту возбуждено дело по ст. 275 УК РФ (государственная измена). Следствие выясняет другие подобные "факты противоправной деятельности подозреваемого".

Пензенская область Украина ФСБ
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