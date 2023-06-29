Зампреда правительства КЧР заподозрили в хищении свыше 100 млн рублей

Задержаны семь фигурантов дела

Москва. 29 июня. INTERFAX.RU - В Карачаево-Черкесии обнаружена группа расхитителей федерального бюджета во главе с заместителем председателя правительства региона, ущерб оценивается более чем в 100 млн руб., сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк.

"Федеральной службой безопасности РФ совместно с МВД России выявлена и пресечена деятельность организованного преступного сообщества во главе с лицом, занимающим должность заместителя председателя правительства Карачаево-Черкесской республики. В результате противоправных действий фигурантов уголовного дела предварительно оцениваемый ущерб превысил 100 млн рублей", - сказала Волк журналистам в четверг.

По словам представителя МВД, сообщество специализировалось на хищении средств федерального бюджета, выделенных по госпрограмме развития здравоохранения, в том числе, на приобретение лекарственных средств, медицинского оборудования, а также выплату зарплаты медработникам.

"Задержаны семь лиц, подозреваемых в причастности к хищениям. В ходе обысков по адресам их проживания изъяты крупные суммы денежных средств", - сообщила Волк.

В свою очередь в Центре общественных связей (ЦОС) ФСБ РФ сообщили, что в рамках возбужденного по части 3 статьи 210 УК РФ (организация преступного сообщества) дела установлено, что в составе преступного сообщества находились сотрудники и руководители республиканской клинической больницы, а также индивидуальные предприниматели, в том числе осуществляющие свою деятельность в других субъектах СКФО.