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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 14:51

Подозреваемой в хищении бывшему вице-премьеру КЧР ужесточили меру пресечения

Москва. 7 июля. INTERFAX.RU - Городской суд Черкесска перевел из-под домашнего ареста в СИЗО бывшего вице-премьера Карачаево-Черкесии по делу о хищении госсредств, выделенных на здравоохранение, сообщила "Интерфаксу" начальник пресс-службы МВД по КЧР Евгения Бостанова.

Сейчас бывший вице-премьер находится в больнице в специальном блоке для содержания арестованных.

5 июля глава КЧР Рашид Темрезов подписал указ об освобождении от должности заместителя председателя правительства Карачаево-Черкесской республики Ирины Гербековой в связи с утратой доверия.

В региональном МВД уточнили, что кроме нее по этому делу арестованы четверо фигурантов, еще двое находятся под домашним арестом.

В июне в Карачаево-Черкесии была раскрыта группа расхитителей федерального бюджета во главе с зампредседателя правительства региона, ущерб оценивается в сумму более 100 млн рублей. Всего были задержаны семеро подозреваемых в причастности к хищениям.

По данным следствия, группа специализировалась на хищении средств, выделенных по госпрограмме развития здравоохранения, включая приобретение лекарств, медоборудования, а также выплату зарплат медицинским работникам.

В ЦОС ФСБ сообщали, что в рамках возбужденного по ч.3 ст.210 УК (организация преступного сообщества или участие в нем) уголовного дела было установлено, что в составе группы находились сотрудники и руководители республиканской клинической больницы, а также индивидуальные предприниматели, в том числе осуществляющие деятельность на территории ряда субъектов СКФО.

КЧР МВД СКФО Черкесск Карачаево-Черкесия Ирина Гербекова
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