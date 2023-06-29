В Москве арестована подозреваемая в шпионаже гражданка Украины

Москва. 29 июня. INTERFAX.RU - Лефортовский суд Москвы в четверг санкционировал арест подозреваемой в шпионаже гражданки Украины.

"Судом удовлетворено ходатайство следователя об избрании в отношении Ищук Е.А. меры пресечения в виде заключения под стражу на срок до 28 августа", - сообщили "Интерфаксу" в пресс-службе суда.

Заседание прошло в закрытом режиме, поскольку материалы дела содержат гриф "совершенно секретно".

По данным пресс-службы, Ищук вменяется совершение преступления, предусмотренного статьей 276 УК РФ (шпионаж). Если ее вина будет доказана, арестованной грозит наказание от 10 до 20 лет заключения. Расследование дела ведет ФСБ России.

Как следует из вменяемой статьи, Ищук, являясь иностранной гражданкой, собирала и пыталась передать иностранному государству или их представителям сведения, составляющие государственную тайну, для использования их против безопасности РФ либо собирала для последующей передачи противнику сведений, которые могут быть использованы против вооруженных сил РФ, других войск и воинских формирований, совершенные в условиях вооруженного конфликта или военных действий.

Ранее, в УФСБ России по Луганской народной республике, не назвав фамилии задержанной, сообщили о пресечении шпионской деятельности проживающей в Луганске гражданки Украины, которая с октября 2022 года, "руководствуясь личными мотивами, с целью оказания содействия вооруженным формированиям Украины по заданию лица, действовавшего в интересах ГУР МОУ, осуществила сбор и передачу сведений военного характера, а именно данных о местах дислокации и передвижении подразделений Народной милиции ЛНР и ВС РФ".