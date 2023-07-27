Двое агентов украинской разведки приговорены в РФ к 15 годам колонии за шпионаж

Москва. 27 июля. INTERFAX.RU - Суд приговорил двух агентов украинской разведки к 15 годам колонии строгого режима каждого за шпионаж и причастность к гибели российских военных в зоне специальной операции, сообщает в четверг Центр общественных связей (ЦОС) ФСБ.

В ФСБ заявили, что оба агента были задержаны в 2022 году по "подозрению в совершении шпионажа и в причастности к гибели российских военнослужащих и уничтожению военной техники в зоне спецоперации".

Других подробностей в спецслужбе не привели.