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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 09:27

Серебряная медаль выпускника будет добавлять до трех баллов к итогам ЕГЭ

Серебряная медаль выпускника будет добавлять до трех баллов к итогам ЕГЭ
Фото: Кирилл Кухмарь/ТАСС

Москва. 30 августа. INTERFAX.RU - За золотую медаль в школах будет начисляться пять баллов к Единому госэкзамену, а за серебряную до трех баллов, сообщил в эфире Соловьев Live министр просвещения Сергей Кравцов. Его ведомство договорилось об этом с Минобрнауки.

С 2013-2014 учебного года вступил в силу новый закон об образовании, который отменяет награждение выпускников школ золотыми и серебряными медалями, вместо них вручается одна медаль федерального уровня "За особые успехи в учении".

В конце мая 2023 года Кравцов объявил, что в школы вернутся серебряные медали с 2023-2024 учебного года. Эти медали будут выдавать за одну или две четверки в аттестате.

Минобрнауки Сергей Кравцов ЕГЭ Минпросвещения
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