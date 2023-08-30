Серебряная медаль выпускника будет добавлять до трех баллов к итогам ЕГЭ

Фото: Кирилл Кухмарь/ТАСС

Москва. 30 августа. INTERFAX.RU - За золотую медаль в школах будет начисляться пять баллов к Единому госэкзамену, а за серебряную до трех баллов, сообщил в эфире Соловьев Live министр просвещения Сергей Кравцов. Его ведомство договорилось об этом с Минобрнауки.

С 2013-2014 учебного года вступил в силу новый закон об образовании, который отменяет награждение выпускников школ золотыми и серебряными медалями, вместо них вручается одна медаль федерального уровня "За особые успехи в учении".

В конце мая 2023 года Кравцов объявил, что в школы вернутся серебряные медали с 2023-2024 учебного года. Эти медали будут выдавать за одну или две четверки в аттестате.