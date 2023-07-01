Оператор "Пулково" сообщил, что аэропорт не закрывался и работает в обычном режиме

Москва. 1 июля. INTERFAX.RU - Петербургский аэропорт "Пулково" работает в обычном режиме, по расписанию, сообщили в пресс-службе ООО "Воздушные ворота северной столицы" (оператор петербургского аэропорта "Пулково").

"Аэропорт не закрывался, работал и работает штатно, без влияния на расписание", - сообщил оператор.

На электронном табло аэропорта единственный задержанный рейс - в Дубай, его вылет перенесен на 2 (мск) часа ночи.

Как сообщалось ранее, на борту самолета, который должен был лететь в Дубай, произошло задымление. В самолете было 228 пассажиров и 15 членов экипажа, они штатно эвакуированы.

"По предварительным данным, задымление произошло 30 июня около 23:15. Пассажиры рейса направлены в зал ожидания аэропорта. Пострадавших нет", - говорится в сообщении пресс-службы Северо-Западной транспортной прокуратуры.

По информации главка МЧС по Петербургу, самолёт отбуксировали на место стоянки.