Поиск
ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 14:15

Оператор "Пулково" сообщил, что аэропорт не закрывался и работает в обычном режиме

Москва. 1 июля. INTERFAX.RU - Петербургский аэропорт "Пулково" работает в обычном режиме, по расписанию, сообщили в пресс-службе ООО "Воздушные ворота северной столицы" (оператор петербургского аэропорта "Пулково").

"Аэропорт не закрывался, работал и работает штатно, без влияния на расписание", - сообщил оператор.

На электронном табло аэропорта единственный задержанный рейс - в Дубай, его вылет перенесен на 2 (мск) часа ночи.

Как сообщалось ранее, на борту самолета, который должен был лететь в Дубай, произошло задымление. В самолете было 228 пассажиров и 15 членов экипажа, они штатно эвакуированы.

"По предварительным данным, задымление произошло 30 июня около 23:15. Пассажиры рейса направлены в зал ожидания аэропорта. Пострадавших нет", - говорится в сообщении пресс-службы Северо-Западной транспортной прокуратуры.

По информации главка МЧС по Петербургу, самолёт отбуксировали на место стоянки.

Петербург Пулково
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости

Оператор "Пулково" сообщил, что высадка из загоревшегося самолета произведена "штатным способом

Действие и выдача "зеленых карт" прекращаются в РФ с 1 июля

На "Госуслугах" начинает работу сервис записи к нотариусу

Задымление самолета в Пулково локализовано

Московский праздник выпускников пройдет в Парке Горького

Московский праздник выпускников пройдет в Парке Горького

Двигатель самолета загорелся в Петербурге в аэропорту "Пулково" перед вылетом в Дубай

РФ продлила контрсанкции в автоперевозках и расширила их на польские компании

Борис Гребенщиков объявлен иноагентом

Борис Гребенщиков объявлен иноагентом

Что произошло за день: пятница, 30 июня

Комиссия одобрила постановление кабмина о продлении майских выходных в 2024 году

Комиссия одобрила постановление кабмина о продлении майских выходных в 2024 году
 
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });