Президент РФ предложил преобразовать антитеррористическую структуру ШОС

По его словам, она должна стать центром противостояния всем угрозам в регионе

Москва. 4 июля. INTERFAX.RU - Россия предлагает преобразовать региональную антитеррористическую структуру ШОС в универсальный центр противодействия всем угрозам в регионе, заявил президент РФ Владимир Путин.

"Приоритетом ШОС должны оставаться и антитеррор, противодействие экстремизму и религиозному радикализму, пресечение наркотрафика и других видов контрабанды, борьба с бандитскими формированиями", - сказал Путин, выступая на саммите ШОС, который проходит во вторник в режиме видеоконференцсвязи.

Он отметил: "Хочу напомнить о российском предложении - преобразовать региональную антитеррористическую структуру ШОС в универсальный центр, который занимался бы реагированием на весь спектр угроз безопасности".