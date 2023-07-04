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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 17:45

Президент РФ предложил преобразовать антитеррористическую структуру ШОС

По его словам, она должна стать центром противостояния всем угрозам в регионе

Москва. 4 июля. INTERFAX.RU - Россия предлагает преобразовать региональную антитеррористическую структуру ШОС в универсальный центр противодействия всем угрозам в регионе, заявил президент РФ Владимир Путин.

"Приоритетом ШОС должны оставаться и антитеррор, противодействие экстремизму и религиозному радикализму, пресечение наркотрафика и других видов контрабанды, борьба с бандитскими формированиями", - сказал Путин, выступая на саммите ШОС, который проходит во вторник в режиме видеоконференцсвязи.

Он отметил: "Хочу напомнить о российском предложении - преобразовать региональную антитеррористическую структуру ШОС в универсальный центр, который занимался бы реагированием на весь спектр угроз безопасности".

Владимир Путин ШОС
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