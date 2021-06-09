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Прокуратура собралась взыскать с экс-главы Оренбурга 138 млн руб. незаконных доходов

Москва. 9 июня. INTERFAX.RU - Прокуратура Оренбургской области направила в суд иск о взыскании незаконно полученных доходов с бывшего главы Оренбурга Евгения Арапова, отбывающего наказание за взяточничество.

Пресс-служба надзорного ведомства сообщает в среду, что ответчиками по иску также выступают родственники экс-чиновника, его доверенные лица и учрежденная им фирма. Общая сумма заявленных требований оценивается в 138 млн рублей, иск принят к рассмотрению Ленинским судом Оренбурга.

Прокуратура, в частности, просит взыскать с родителей Арапова 60 млн рублей, "законность происхождения которых не установлена". "Также поставлен вопрос об обращении в доход государства долей участия доверенного лица Арапова в уставном капитале 14 юридических лиц и взыскании полученного дохода... в виде дивидендов на общую сумму более 7 млн рублей", - отмечается в пресс-релизе.

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По данным ведомства, суд подтвердил создание Араповым в 2012 году через подставное лицо фирмы, которая получила более 30 млн рублей дохода. Кроме этого, в приговоре также говорится о приобретении экс-мэром на доверенное лицо двух квартир и одного нежилого помещения стоимостью более 5 млн рублей. Прокуратура потребовала взыскать доходы, полученные фирмой, а также обратить указанную недвижимость в доход государства. Что касается еще одной квартиры, проданной в прошлом году, то ведомство намерено взыскать эквивалент ее стоимости.

13 августа 2020 года Ленинский суд Оренбурга назначил Арапову 4,5 года колонии строгого режима и штраф в 15 млн рублей, также лишив его права в течение пяти лет занимать должности на госслужбе. Суд признал экс-чиновника виновным в получении взяток и незаконном создании фирмы через подставное лицо.

В декабре 2020 года суд обратил в доход государства недвижимость на сумму свыше 24 млн рублей, которую экс-мэр Оренбурга приобрел на неподтвержденные доходы.

Арапов с 2010 года был сити-менеджером Оренбурга, а через пять лет был избран главой города. Его задержали в 2018 году.

Оренбург Евгений Арапов

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