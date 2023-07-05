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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 05:06

Совет Федерации ратифицировал соглашение РФ с Абхазией о двойном гражданстве

Москва. 5 июля. INTERFAX.RU - Совет Федерации на заседании в среду ратифицировал соглашение между РФ и Абхазией об урегулировании вопросов двойного гражданства.

Речь идет о документе, подписанном в Москве 27 сентября 2022 года.

Предусматривается, что граждане одной стороны вправе без отказа от имеющегося у них гражданства этой стороны приобретать гражданство другой стороны. Приобретение и прекращение гражданства в части, не урегулированной соглашением, осуществляются в соответствии с законодательством каждой из сторон.

В РоссииГосдума ратифицировала соглашение РФ с Абхазией о двойном гражданствеЧитать подробнее

Кроме того, соглашением устанавливаются правила в части гражданства детей. Так, гражданство детей в возрасте до 14 лет следует гражданству родителей при условии, что ребенок не станет лицом без гражданства. Гражданство ребенка не изменяется при изменении гражданства его родителей, лишенных родительских прав. До достижения ребенком, состоящим в гражданстве обеих сторон, 18-летнего возраста его родители могут выбрать ему гражданство на основании совместного письменного заявления о выходе ребенка из гражданства одной из сторон, говорится в соглашении.

Состоящие в гражданстве обеих сторон пользуются правами на социальное обеспечение, образование, медицинское обслуживание в соответствии с законодательством той стороны, на территории которой они постоянно проживают.

Соглашение также предусматривает, что стороны предоставляют друг другу по запросу информацию о приобретении гражданами, имеющими одновременно гражданство РФ и Республики Абхазия, гражданства третьего государства или о получении ими документа, подтверждающего право на постоянное проживание в иностранном государстве.

Абхазия Совет Федерации
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