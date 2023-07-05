В РСТ отметили, что ослабление рубля не привело к коллапсу на рынке выездного туризма

Москва. 5 июля. INTERFAX.RU - Ослабление курса рубля не привело к коллапсу на рынке выездного туризма, спрос на зарубежные туры остается высоким, сообщает пресс-служба Российского союза туриндустрии (РСТ) со ссылкой на представителей турагентского бизнеса.

По словам генерального директора турагентства "Сладкая жизнь", члена комитета РСТ по агентской деятельности Ирины Панковой, первый удар резко повысившегося курса в середине июня оказался очень сильным.

"Спад был ощутимым, бронирования просто остановились, у нас была даже аннуляция из-за скачка курса. Потом началось медленное восстановление, а сейчас есть ощущение, что туристы стараются "обогнать" возможное повышение курса и активно бронируют", - рассказала она.

По словам эксперта, наиболее востребованным зарубежным направлением летом остается Турция. Цены на туры после снижения в апреле-мае сейчас относительно доступные, несмотря на удорожание евро. Высокий спрос отмечается также на туры в Египет.

В агрегаторе "Слетать.ру" подтверждают лидерство Турции: на нее приходится примерно 40% заявок от их общего числа по компании. Сейчас средняя стоимость тура на турецкое побережье составляет 194 тыс. рублей на двоих. Ощутимого снижения спроса на отели сегмента выше среднего нет, говорят в компании.

Как уточняют в РСТ, стоимость доллара и евро влияет на продажи зарубежных туров, но есть и другие факторы, нивелирующие валютный.

Так, гендиректор сети турагентств "Розовый слон" Алексан Мкртчян считает, что падение курса рубля в последние две недели гораздо меньше сказалось на продажах, чем можно было ожидать.

"Как курс рубля повлияет на ситуацию в дальнейшем, прогнозировать трудно. Но в краткосрочной перспективе его влияние невелико. Прежде всего потому, что, покупая тур, клиент видит рублевые цены, он не связывает их напрямую с курсом и не выясняет, сколько они стоили месяц-два назад. Он просто выбирает подходящий по цене вариант", - сообщил эксперт.

При этом, по его словам, иногда курс валюты растет, а стоимость путевок в силу разных причин - падает. Такая ситуация складывается на основном зарубежном направлении - Турции.

"Туроператоры переоценили спрос, взяли больше мест в самолетах, чем нужно рынку, и сейчас оптимизируют перевозку. Несмотря на укрепление евро, компании продолжают снижать цены в рублях, стимулируя спрос. По Турции есть реально горящие туры, особенно с вылетом из регионов", - отметил Мкртчян.

Курс евро во вторник впервые с марта прошлого года превысил 98 рублей. В итоге он сейчас выше примерно на 65%, чем в то же время год назад, и на 10% - чем в начале июня этого года.