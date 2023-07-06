ФСБ предотвратила попытку подрыва объекта ТЭК в Тюменской области

Москва. 6 июля. INTERFAX.RU - Житель Тюмени пытался подорвать газораспределительный узел в Исетском районе Тюменской области, при задержании открыл огонь по сотрудникам ФСБ и был ликвидирован, сообщили в Центре общественных связей (ЦОС) ФСБ.

"ФСБ РФ совместно со Следственным комитетом РФ на территории Тюменской области пресечена противоправная деятельность сторонников националистической идеологии, граждан России, которые по заданию представителей украинских военизированных формирований готовили на территории региона преступление террористического характера", - говорится в сообщении ЦОС, поступившем в четверг в "Интерфакс".

В ведомстве отметили, что "при задержании на месте готовящегося террористического акта один из них оказал вооруженное сопротивление и был нейтрализован ответным огнем".

Со своей стороны, в Следственном комитете РФ (СКР) сообщили о возбуждении уголовного дела по ч.1 ст.30, ч.1 ст.205 УК РФ (приготовление к теракту), ст. 317 УК РФ (посягательство на жизнь сотрудника правоохранительного органа), ч.1 ст.222 УК РФ, ст.222.1 УК РФ (незаконный оборот оружия и взрывчатки).

По версии следствия, житель Тюмени планировал подорвать один из объектов ТЭК, расположенный в Тюменской области.

4 июля во время задержания злоумышленника в лесополосе в Исетском районе вблизи газо-нефтераспределительного узла 38-летний мужчина, "используя огнестрельное оружие и взрывчатый боеприпас, совершил посягательство на жизнь сотрудников ФСБ", заявили в СКР. "На предупреждения он не реагировал", - говорится в сообщении.

В ФСБ также сообщили, что "в районе боестолкновения обнаружен пистолет ПМ со снаряженными патронами, а также готовое к применению самодельное взрывное устройство, которое обезврежено специалистами взрывотехниками".