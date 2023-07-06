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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 10:25

Песков сказал, что дата встречи Путина и Лукашенко еще не определена

Москва. 6 июля. INTERFAX.RU - Точной даты возможной встречи президентов России и Белоруссии Владимира Путина и Александра Лукашенко пока нет, как только она будет согласована, Кремль об этом проинформирует, сообщил пресс-секретарь Путина Дмитрий Песков.

6 июля Лукашенко сказал, что скоро встретится с российским президентом и обсудит, в частности, судьбу ЧВК "Вагнер".

"Александр Григорьевич (Лукашенко - ИФ) сказал, что есть планы по встрече с президентом России. Действительно, два президента - Путин и Лукашенко - достаточно часто общаются, и мы далеко не обо всех их телефонных переговорах сообщаем, это продиктовано особым характером союзническим наших двусторонних отношений. При необходимости встреча, конечно, произойдет, - сказал Песков на брифинге. - Пока точной даты нет, как только она появится, мы вас проинформируем".

У Пескова уточнили, будут ли вопросы, связанные с группой "Вагнер", как об этом сказал Лукашенко, темой предстоящей встречи двух президентов.

"Нет, пока я не могу сказать, какая будет повестка дня этих контактов, тем более что точной даты пока нет", - ответил он.

Ранее на этом же брифинге Песков подтвердил, что на переговорах о прекращении вооруженного мятежа вагнеровцев одним из условий был отъезд создателя ЧВК Евгения Пригожина в Белоруссию. Он напомнил, что об этом ранее рассказывал Лукашенко, и отказался от других комментариев.

Белорусский президент сказал, что по его данным на утро 6 июля, Пригожин находился не в Белоруссии, и что вопрос о передислокации вагнеровцев в Белоруссию еще не решен.

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