Лукашенко заявил, что Пригожина в Белоруссии сейчас нет

Москва. 6 июля. INTERFAX.RU - Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что глава ЧВК "Вагнер" Евгений Пригожин сейчас не находится на территории республики.

"Что касается Евгения Пригожина, он находится в Питере. Где он сегодня утром? Может, с утра в Москву поехал..." - сказал Лукашенко в четверг на встрече с иностранными и белорусскими журналистами во Дворце Независимости в Минске. Белорусского президента цитирует госагентство БелТА.

"На территории Беларуси его нет", - подчеркнул он.

"Насколько я на сегодняшнее утро информирован, бойцы ЧВК "Вагнер" находятся в своих лагерях. В постоянных лагерях, где они находились после вывода с фронта на восстановление", - добавил Лукашенко.

При этом он отметил, что не видит рисков для Белоруссии, если эти бойцы будут размещены в республике.