"Росатом" рассматривает до 170 МВт потенциальных проектов малых АЭС

Москва. 6 июля. INTERFAX.RU - ГК "Росатом" рассматривает до 170 МВт потенциальных проектов строительства малых АЭС, в частности обсуждается до пяти площадок в Красноярском крае и около десяти - в Якутии, заявил в Совете Федерации вице-президент АО "Русатом Оверсиз" Олег Сиразетдинов.

Речь идет о реакторах проекта "Шельф-М" мощностью 10 МВт.

При этом Сиразетдинов назвал флагманским проектом реактор "Ритм-200М", на базе которого уже одобрен проект малой АЭС в Якутии.

Следующим этапом Сиразетдинов назвал проект "Ритм-400".

"Ритм-400" - это следующая эволюция, там до 80-90 МВт с одного реактора получается. Это там, где нужна генерация до 300-400 МВт. В частности, с "Норникелем" на ВЭФ готовится подписание соглашения об этом", - объявил топ-менеджер.

В апреле в "Росатоме" отмечали растущий запрос на АЭС малой мощности по всему миру. Наличие референтных проектов внутри страны позволяет "Росатому" вести активный диалог с зарубежными заказчиками. В частности, рассматриваются проекты в Киргизии и Мьянме.