Продажи валюты по бюджетному правилу с 7 июля сократятся в 2,1 раза, до 1,7 млрд руб. в день

Москва. 7 июля. INTERFAX.RU - Минфин РФ с 7 июля по 4 августа планирует направить на продажу иностранной валюты в рамках бюджетного правила средства объемом 34,9 млрд рублей, ежедневный объем продажи составит эквивалент 1,7 млрд рублей, говорится в сообщении министерства.

С 7 июня объем ежедневных продаж составляет 3,6 млрд рублей (в совокупности за месяц - 74,6 млрд руб.). Таким образом, ежедневный объем продаж в июле сократится в 2,1 раза.

Минфин ожидает недополучения нефтегазовых доходов федерального бюджета в июле на сумму 4,55 млрд руб. Отклонение фактически полученных нефтегазовых доходов от ожидаемого месячного объема нефтегазовых доходов по итогам июня составило минус 30,35 млрд руб.

Таким образом, продажи начнут сокращаться после роста в июне (в 1,8 раза). До этого три месяца наблюдалось снижение объема продаж (в мае - в 1,8 раза, в апреле - в 1,5 раза, в марте - в 1,6 раза). В феврале объем продаж вырос почти втрое по сравнению с январским ежедневным объемом - до 8,9 млрд руб.

Операции по покупке/продаже иностранной валюты на внутреннем валютном рынке в рамках реализации механизма бюджетного правила были возобновлены 13 января 2023 года после их приостановки в марте прошлого года. Минфин и ЦБ выпустили в начале года сообщения о том, что операции будут проводиться в валютной секции Московской биржи в инструменте "китайский юань - рубль" со сроком расчетов "завтра". При этом все это время происходила только продажа валюты.

Минфин не исключает пополнения Фонда национального благосостояния (ФНБ) в 2023 году. Как в середине апреля сообщал замминистра финансов РФ Владимир Колычев, это не является чем-то нереалистичным и может произойти при устойчивом превышении ценами на экспортируемую российскую нефть отметки $60 за баррель.