Власти сообщили о работе следствия в связи с ЧП на самарском заводе "Промсинтез"

Москва. 7 июля. INTERFAX.RU - Следственные действия ведутся в связи с инцидентом на заводе "Промсинтез" (Чапаевск, Самарская область), родным погибших будет оказана помощь, сообщили "Интерфаксу" в пресс-службе регионального правительства в пятницу со ссылкой на губернатора Дмитрия Азарова.

"Нахожусь на связи с МЧС, правоохранительными ведомствами и руководством предприятия по ситуации на "Промсинтезе". Ведутся следственные действия. До их завершения говорить о причинах произошедшего преждевременно. Компетентные специалисты разберутся в ситуации и определят, почему произошла трагедия", - сказал Азаров, которого цитирует пресс-служба.

"На особый контроль поставил оказание медицинской помощи пострадавшим. Готовы оказать всю необходимую помощь родственникам погибших. Выражаю искренние соболезнования всем, кто потерял близких", - отметил губернатор.

Ранее "Интерфаксу" сообщили в экстренных службах, что на заводе по производству химической продукции и взрывчатых веществ АО "Промсинтез" (Чапаевск, Самарская область) произошел взрыв. По их данным, шесть человек погибли, еще двое пострадали.

АО "Промсинтез" создано в 1997 году на базе ОАО "Полимер" как предприятие по производству взрывчатых веществ. В 1998 году запущено производство нитробензола, который является основой для изготовления анилина, красителей, полимеров. В 2003 году предприятие освоило выпуск патронированных эмульсионных взрывчатых веществ.